行政院長蘇貞昌今天大讚，因為有蔡英文總統領導國家，讓台灣在亂世中成為人人羨慕的福地。他要求行政團隊繼續努力，要讓國人有信心，任何人、任何病菌侵犯台灣，台灣人都會像這樣堅守我們的國家、堅守我們的土地。

蘇貞昌今天出席新冠肺炎防疫紀錄片首映會暨防疫獎章授獎典禮表示，主持人剛剛說，如果有許願，要許願2020趕快過去，但還有人許願，希望2020他是在台灣。我們非常幸運由蔡總統領導國家，讓大家看到，用民主的體制這樣的方法，可以讓台灣在亂世中成為一個人人羨慕的福地。

他說，台灣不但面對不知道的敵人同舟一命，大家盡心盡力，每個團隊，每個人日以繼夜努力，做出讓世界舉起大姆指「額樂」的好成績。而且我們不是用蠻橫的方法，而是用民主的體制。

蘇貞昌大讚蔡英文總統，不但信任整個行政團隊，而且自己以身作則，自己帶頭到每個地方看，給大家加油鼓勵，他也盛讚中央疫情中心指揮官陳時中在第一線不休息、不間斷，在面對每個問題的時候，不亢不卑、沉穩且清楚的向國人報告，向世界說明。

蘇貞昌表示，陳時中讓整個指揮中心每一個人都被看見、被肯定、都用心用力，所以台灣才能成為亂世中的福地，回想去年，當武漢直飛台灣班機在12月31日降落台灣機場的時候，當時的行政院副院長陳其邁和整個行政團隊就決定要上機檢查「那是世界的第一步」。

當時離總統和立法委員投票只剩11天，但他說，哪怕在選舉最艱難的時候，蔡總統領導整個團隊都毫不鬆懈，都以國人的健康做第一，都以政府保護國人做第一。

但他要拜託大家，疫情在外國還是非常險峻，台灣雖然守住了這個階段，但一點都不能鬆懈，要請大家要繼續努力，讓台灣繼續成為亂世中的福地，同時繼續幫助世界各地，讓世界肯定台灣。

同時，蘇貞昌強調，也要讓台灣全體國人更覺得我們真的有夠棒、真的有信心，相信任何人、任何病菌侵犯台灣，要害台灣，台灣人都會像這樣堅守我們的國家、堅守我們的土地，讓台灣永遠在世界有一席之地，「請大家把這個精神傳承下去，我們繼續加油」。

(中時 )