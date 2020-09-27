彭康育（小刀）26日一早受邀出席新北市政府舉辦的「斯巴達障礙跑競賽」記者會，除了搶先公開賽道規劃納入青春山海線、草嶺古道及福隆海水浴場，還邀請擔任運動大使的原創動畫「小兒子」男主角阿甯咕出席，宣布未來結合運動和文創，將展開密切合作。而小刀與小鬼過去同是華岡藝校的學長學弟，身為學長的小刀，感嘆小鬼走的太突然，心情受到打擊。

他憶起小鬼為人非常客氣，對表演藝術充滿熱情，他前陣子和阿KEN籌拍電影《練愛iNG》，小鬼也是很熱情來幫忙，一起做宣傳，並感嘆現代人不僅要多運動維持身體健康，也要定期做健康檢查，「這2件事情都不能鬆懈，這次小鬼提醒了我們這些都要做好。」

小刀自認平時工作忙碌、壓力大，運動就是最好的紓壓方式，「像斯巴達特別適合組隊來參加，大家互相幫忙共同過關。」他很開心能成為斯巴達推廣大使，也說：「之前挑戰連續15天的增肌減脂訓練，有還不錯的成效，一直希望能再挑戰更強的項目，在網路看到很多人討論斯巴達障礙賽，看起來非常厲害，是一個全核心運動，也燃起了我想挑戰的決心。」至於有考慮邀愛運動的圈內們一起組隊嗎？他說已鎖定平常就有在健身的曹佑寧。

(中時 )