趁著假日，一名媽媽25日帶著1歲邱姓男童前往桃園市中壢羊世界牧場出遊，男童卻不慎將手伸進兔籠內，遭兔子咬斷左小指一截，目前尚未尋獲斷指，讓目睹的網友相當吃驚，難過地說「一歲嫩嫩的小指頭斷到見骨，我很難想像媽媽會有多自責。」

這起意外發生在25日下午，一名目睹經過的網友PO文指出，帶著女兒在兔子區前面餵鴿子時，恰好遇見一對母子，不出多久時間，卻聽到男童在兔籠前大哭，裡面的兔子擠成一團、正在搶食，邱母和網友上前查看時，卻發現男童的左手小指斷了一整截，傷口還流著血，具護理專業的網友於是趕緊用生理食鹽水跟紗布做了緊急處理，並通報119請救護車救助。

目前兔籠外已加設一層孔洞更小的塑膠網，以防憾事再度發生。（黃婉婷攝）

羊世界服務處人員聽聞此事，也立刻前往兔子區尋找斷指，但小小的手指卻無影無蹤，即便來回尋找，仍然無功而返，網友便陪著邱母和男童等到救護車來，後續還與工作人員說明事件經過，提醒若找到斷指該怎麼處理。

網友感嘆，邱母聽聞男童手指遭咬斷時，還倒抽了一口氣，一臉難以置信，想幫她連繫家人，邱母卻白著臉搖頭說「要想一下怎麼跟老公說」。離開牧場後，網友開車時還忍不住哭了，「一歲嫩嫩的小指頭斷到見骨，我很難想像媽媽會有多自責⋯」

羊世界江姓負責人表示，兔籠外都有張貼告示，請遊客勿將手伸進籠內。（黃婉婷攝）

對此，桃園市消防局表示，25日下午2時55分接獲民眾報案，表示中壢區羊世界牧場有兒童受傷，派員趕抵現場時發現，1歲邱姓男童左小指前端（指甲處）遭動物咬斷，意識清楚，後由救護人員包紮止血送到林口長庚醫院急救，目前生命跡象穩定，但現場並未找到斷指。

羊世界江姓負責人表示，意外發生地點位於兔子區，該處設有鐵網圈養10多隻迷你兔，並非直接與遊客接觸，且鐵網高達2公尺，防止遊客攀爬入內，一旁還貼有「勿將手指伸入」的公告，以防憾事發生，但只要遊客在牧場內受傷，無論是誰疏忽，業者就必須負起責任。

(中時 )