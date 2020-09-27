「小鬼」黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，他的過世讓藝界好友相當不捨，昨晚金鐘獎的追思橋段中，還出現小鬼生前樂觀的聲音說：「哇！這是終點站嗎？確定？最後一步囉，掰掰」，讓全場淚腺全失守，而小鬼雖然已離去，不過他的溫暖仍在，陶晶瑩、「鬼鬼」吳映潔就陸續在網上PO出收到小鬼送的中秋禮盒。

陶晶瑩昨在IG透露，收到小鬼送的中秋月餅禮盒，她形容是「從月球寄來的月餅」，並透露這是小鬼生前就已安排好了，而「鬼鬼」日前也在IG曬出禮盒照，她揪心說是「哥哥 送我的最後一個禮物」，同時，鬼鬼也寫下：「一路送著你 一路謝謝你 一路我想你 一路好走哥哥。」

鬼鬼和小鬼的感情就像兄妹，她日前在IG不捨說：「妹妹永遠愛你 我會永遠想你」，鬼鬼也提到，她會燒一張專輯給小鬼「可以在你的星球慢慢欣賞慢慢聆聽」，發文讓人鼻酸，網友也紛紛留言：「這段文字讓人秒掉淚」、「鬼哥會在他的星球聽著你的歌」、「鬼鬼加油 鬼哥在他的星球看著你」。

黃鴻升生前多次和金鐘獎擦身而過，成了小鬼心中的遺憾，不過黃爸爸在小鬼火化儀式時，則為兒子準備紙紮金鐘獎座，並親自燒給小鬼，圓了兒子生前心願。

(中時新聞網)