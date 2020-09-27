1964年開業至今、知名台灣料理餐廳「青葉」，今天中午在臉書粉絲團宣布，營業至10月25日，未來將「暫時休息」。據了解，受新冠疫情影響，觀光客無法來台，嚴重衝擊青葉營收，老闆決定先把店收起來，「日後再出發」。

青葉台菜56年前由創辦人沈雲英邀集魏玉霞及多位姐妹淘共同出資，在台北市中山北路六條通開業，歌仔戲界的國寶級藝人楊麗花也是股東之一，當年是全台首家台菜宴席料理餐廳，後來擴展到罐頭事業，「青葉麵筋」更是紅遍大街小巷。

2004年魏玉霞兒子姚成璋自創「AoBa（即青葉的日文發音）」品牌，在安和路、微風廣場開新店，結合時尚與懷舊元素，深受年輕人喜愛。2008年沈雲英過世，姚成璋接手集團經營，再創「青葉新樂園」品牌，陸續在華山文創園區、花博園區展店。

「AoBa青葉台灣料理」PO文表示，感謝顧客56年來的支持，將於10月25日後暫時休息，休息是為了走更長遠的路，將暫時養精蓄銳，等待未來適合時機重新出發。

據指出，青葉以往業績穩定，國外觀光客更是消費主力，尤其日本客居多。疫情爆發後，外國客人幾乎不再上門，只好忍痛先把店收起來，等將來再做打算。

(中時新聞網)