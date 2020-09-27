魏如萱的「晚間愛人」線上音樂會，出自於她專輯《藏著並 不等於遺忘》中歌曲〈恐慌症〉裡的短詩。為了使這場音樂會更具看點，從構思開始就精心設計了不一樣的呈現方式，主題選用「晚間愛人」，因她除了是歌手也是一位電臺DJ ，這次透過線上演唱會跟歌迷見面，魏如萱說：「希望大家能夠邀請愛自己或者自己的愛人一起觀看演出，並且也能借由歌聲的陪伴成為大家的晚間愛人。最真心的陪伴，即使沒有說出來並不代表遺忘，只是換成了另⼀種方式去表達。那些實質上的距離，並不代表疏遠，只是用了另一種方式碰面、陪伴。」

為了呈現主題，整場音樂會無論從燈光、還是場景的 布置上，都在傾力打造溫暖舒適的感受。此次拍攝打破了與以往不同的表演形式，魏如萱帶觀眾走入圖書館其中與音樂相遇。 其中分為三個場景，包括花園、復古泡澡堂和泡書區，皆以自然植物作為場 地間共用的畫面元素。在不同的場景中改變樂手編制以及編曲，讓場景的切換借 由音樂將一個個層次堆疊而逐漸豐富。柔和的光線、縈繞在空氣中的水霧粒子、電影般的畫面質感，融入音樂會的 氛圍像是穿越了時光隧道，來到了擱淺心底的一段舊時光。在音樂氛圍與情緒的轉變中，觀眾進入情境，像是在看一部舒服的電影，放鬆自在地沉浸在音樂當中。

在三大場景中，魏如萱根據環境的變化送上〈海龜先生我愛你〉等十幾首歌曲，從傍晚時分唱到夜幕降臨，她稱這次音樂會是一段Magic Hour，如此特別且難忘，她享受這段美好的、有魔力的時光， 也在為觀眾帶去一段充滿愛和陪伴的享受時光。

魏如萱首度舉辦線上音樂會。（索尼音樂提供）

(中時 )