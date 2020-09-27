10月1至4日每天中午12點到晚上11點，警方將於花蓮市區重要路口進行交通疏導。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋節連續假期即將來臨，花蓮縣內將湧入大批返鄉、出遊車潮，花蓮警分局將針對轄區易塞車路段，加派警力執行交通疏導，避免市區人車驟增導致交通阻塞；鳳林分局於轄區風景區路段，架設攝影機及測速槍，加強取締違規，維持假期交通秩序。

花蓮警分局表示，10月1至4日每天中午12點到晚上11點，針對花蓮市區中正路、中山路及中華路等17處重要路口，實施交通疏導勤務，部分重要路口則從早上8點開始加派警力疏導車流。

鳳林分局於轄區風景區路段，架設攝影機及測速槍，加強取締違規。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警分局預估9月31日晚間開始，市區將陸續出現返鄉人潮，將視車潮，在中山路、中正路及中華路等部分路段，設置交通錐橫桿，禁止車輛左轉及行人跨越馬路，因應市區短時間遽增車流，確保交通順暢。

中秋期間許多民眾會舉辦烤肉活動，飲酒聯繫感情，警方將持續加強取締酒後駕車，呼籲民眾務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」。且警方也會針對闖紅燈、併排違停、車輛不禮讓行人等交通違規，嚴正執法，行人不依規定穿越道路，亦會加強執法，以維護交通秩序及安全。

因台9線萬里溪橋進行橋樑改建工程，施工單位已於施工路段南北側道路縮減部分，增設三角錐、車輛改道指示牌等，鳳林警分局呼籲民眾行經該路段應減速慢行。

(中時 )