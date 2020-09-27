今年7-8月發票中獎號碼日前開獎，幾家歡樂幾家愁的兌獎時刻又來了！一名網友在網路上PO文，表示手上有7283、7281兩張發票，唯獨就缺頭獎末四碼「7282」，讓他對到懷疑人生，「當時到底發生了什麼事......？」結果昨晚兒子告訴他真相以後，讓他更崩潰了。

照片一PO上臉書「爆廢公社公開版」後，網友紛紛留言：「家人拿走了啦 他已經對一波了」、「按照邏輯282也是你啊，太怪了」、「還好是一千，二十萬就比較捶心肝了」、「替282..感謝你...」、「你中間跑去哪裡啦！」，都很疑惑中獎發票究竟到哪去了。

其中，有網友就猜測，是不是結帳後又發現有東西要買，再排隊買一次？原PO回答：「正解！昨天我兒子說他記得，因為我買完麵包他又說要喝牛奶，所以我又拿了一瓶牛奶去結帳⋯⋯」，這中間時間已經先被一個客人結帳，就這樣剛好錯過財神爺，大嘆「不補買還不會這麼扼腕……」。

109年7、8月統一發票中獎號碼。(中時新聞網製作)

(中時新聞網)