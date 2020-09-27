台南市謝姓男子13年來7度酒駕被警方查獲，今年8月間他涉嫌酒後騎機車違規跨越雙黃線被警攔查，因酒測值達0.33毫克，第8度因酒駕被法辦。台南地院審理認為，謝男罔顧公眾安全，加上對刑罰反應力較為薄弱，惡性重大，依法加重判刑9月，一旦刑度確定將難逃牢獄之災。

判決指出，今年8月2日下午4點起至晚上7點多，謝男在台南市永康區小北路某雜貨店與友人飲用啤酒，翌日清晨6點多騎乘機車上路時，行經北區某道路前，因違規跨越雙黃線行駛被員警攔查。員警發現謝男身上有酒味，經施以酒測後，因酒測值達每公升0.33毫克，依公共危險罪嫌移送台南地檢署起訴。

台南地院審理時，謝男供稱，他們2人共喝6罐啤酒，他喝了3罐，但卻是前一晚喝酒，被查獲當天早上並沒有喝酒。但法官認為，謝男的供詞是卸責之詞，全案事證明確，認定觸犯公共危險罪。

法官還查出，謝男曾因酒後駕車，分別在2006年被南檢緩起訴，並繳納5萬元；2010年曾判刑2月及3月；2013年判刑5月；2015年判刑6月及7月；2016年判刑8月，並於2018年12月9日執行完畢，卻於5年內再犯此案，為累犯。

法官強調，被告明知酒後騎車對一般往來公眾及駕駛人自身具有高度危險性，卻漠視自身安危，罔顧公眾安全，被警方查獲第8度酒後騎車上路，動機及行為均十分可議；加上被告累犯的前科及此案全都是公共危險罪，明顯對刑罰反應力較為薄弱，惡性重大，有依法加重其刑的必要，以符合罪刑相當原則。

(中時 )