「109年臺灣原創流行音樂大獎」27日在台北華山文創園區舉辦音樂分享會，除今年所有得獎者演唱，鄭宜農教師節前夕帶唱母語歌，而VOX玩聲樂團則在「2020臺北孔廟文化季」園遊會獻唱〈子曰〉。鄭宜農表示，台語是很適合放在音樂裡面的一種語言，它有獨特的節奏感和詩意，「我的台語老師其實有很多人，鄭導、阿嬤、各式各樣努力在使用這個語言的朋友，他們都很願意讓我問、陪我練習、督促我說，而且不會給我壓力，不會讓我因為講不好而不敢開口，這很重要。」

鄭宜農坦言，創作演唱曾來就不是為了獎項，不過還是會盡力寫更多台語歌，因為這個語言的音樂性很迷人，還有很多待挖掘之處。即將展開的井之聲巡迴台北場10秒完售，目前沒有加場的計畫，不過未來還有很多機會，會一直在各式各樣的演出中做新的嘗試。鄭宜農很開心能陪歌迷走一段，期待未來能帶著更好的作品，在現場和大家相遇。

(中時 )