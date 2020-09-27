美國民主黨總統候選人拜登26日接受MSNBC訪問時表示，他預期在29日的首場電視辯論會將遭到來自川普總統的「人身攻擊與謊言」，但他有信心能夠挺身面對，因為川普沒有想像那麼聰明。

拜登表示，他預期川普會展開直接、且大部份是針對個人的攻擊，因為這是川普唯一知道的方式。他說：「他（川普）不知道如何辯論事實。他不是那麼聰明。他對外交政策所知不多，他對國內政策不是很了解。他對有關細節不太清楚」。

而他希望辯論結束後，能與川普分個高下，見證他自己不只經驗老道，也熟悉政治知識，而這些正是川普欠缺的。此外，他也會「回顧」川普曾說過的大話與謊言，在辯論會上讓川普無所遁形。

據悉拜登的辯論準備重心放在閱讀幕僚提供的簡報。此外，他偏好快問快答的練習，而非制式的模擬辯論。然而，拜登的一些支持者仍擔心，容易失言犯錯的拜登在電視直播的辯論會中，面對川普的言語攻勢下可能會招架不住。

不過，拜登表示自己已經準備就緒，稱「大家知道這位總統愛說謊。」他說，自己不會對川普的招數感到驚訝，而且已準備好要侃侃而談，針對為什麼認為川普失敗、以及為何他將能協助美國人和美國經濟、讓美國在國際上更安全提出充分的理由。

川普的辯論準備工作重點則是研究拜登可能會提出哪些攻擊。幕僚忙著讓川普溫習一系列卡片上的重點，卡片正面列出拜登可能提出的攻擊，背面則是川普任內針對這問題做了哪些改善，以及在第二任期會繼續怎麼做，進而化被動為主動，將拜登的攻擊重新回敬給拜登。而輔佐川普的祕密武器是2016年曾協助希拉蕊的辯論高手克里斯蒂（Chris Christie），這次改而協助川普準備痛宰拜登。

29日在俄亥俄州克里夫蘭登場的辯論會，將是77歲的政壇老將拜登首度面對川普。兩人在11月3日的大選前還會再舉行2次辯論。

(中時 )