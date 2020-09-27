馬路上看到什麼最振奮人心？一名網友日前直擊機車騎士後座載的長腿嫩妹，一襲白色小短裙，不但露出逆天長腿及白皙美背，下一秒竟當街「喬奶」，性感指數爆表，畫面曝光後網友一看暴動，驚喊：「沒穿胸罩？」。

網友拍到機車後座的長腿嫩妹當眾扶奶，照片曝光網友暴動。(圖/截自臉書爆廢公社)

這名網友日前在臉書《爆廢公社》PO照表示「不知怎麼了，後面一直叭我，是我開太慢嗎？還是擋住他們？」結果網友一看秒懂，照片中一名坐在機車後座的正妹穿著清涼，連身小白裙露出纖細長腿，直達大腿根部，更吸睛的是，背後只綁了「一條線」，美背一覽無遺。

正當原PO沉醉在養眼畫面時，這名辣妹竟用雙手當街「喬奶」，火辣舉動讓網友直呼，難怪會被按喇叭。照片曝光後，引起網友暴動，紛紛留言「很難專心開車」、「別人也要看啊，自己獨享當然會被叭」。

至於為何要在車上喬奶？有內行網友點出「因為沒穿胸罩，震一震就跑偏了」，還有人歪樓猜測兩人應該不是男女朋友，用手扶胸才不會貼到男生後背，「感覺是工具人載妹」。

(中時新聞網)