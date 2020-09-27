一名高中建教合作生在臉書《靠北超商2.0》發文求救。（截自臉書《靠北超商2.0》）

一名在超商打工的年輕女學生，遭店內大夜班男同事騷擾，不但會挑監視器照不到的地方「這邊摸一下那邊摸一下」，還逼女學生到家裡玩，威脅沒出現就「讓妳好看」。女學生上網求救，律師呂秋遠跳出來霸氣表示：「我去陪他玩」。

一名高中建教合作生在臉書《靠北超商2.0》發文求救，她表示自己自己剛去一個月，店裡大夜班就向她告白，被她拒絕了。但大夜班竟然疑似「得不到就毀掉」，開始用一些話威脅她，還故意挑監視器照不到的地方，這邊摸一下，那邊又摸一下。

因為是建教合作生，女學生擔心無法畢業，因此沒跟店裡的人說，默默忍受。但大夜班傳訊約她到家中玩switch，女學生婉拒後，大夜班竟威脅：「誰管妳這麼多？……如果明天沒在我下班看到你出現，我就讓妳好看的」、「明天早上7點蛤」。

律師呂秋遠得知這個訊息，不但在高中妹文章下面留言「告他」，更發文表示，「這位建教生，被同事性騷擾，並且要求要到同事家裡『玩遊戲』，不然就要『給她好看』，已經涉嫌性騷擾與恐嚇。」

「有幾個方式可以解決：建教合作的部分，只要向學校申訴，就會組成委員會調查，幫助同學更換建教合作的地點。同時，也要向縣市主管機關申訴，並且會有性平會調查。縣市政府調查屬實以後，可以對便利商店處以罰鍰，並且公布負責人姓名。

另外，同學也可以向便利商店與性騷擾者求償，他們必須承擔連帶賠償責任。刑法的部分，這位同事已經涉嫌恐嚇罪與性騷擾罪，同學可以自己向警察局提告，或是委任律師向地檢署提告。」；「任何人，都保有在職場上不被性騷擾與霸凌的權利，請收好簡訊，勇敢提告。」

呂秋遠最後更霸氣表示：「不要擔心錢的問題，既然你還是高中生，如果真的還是不懂，我會免費幫你處理，請發私訊告訴我。不然你跟他說，我會為了他早起，早上七點，我去陪他玩。」。

(中時新聞網)