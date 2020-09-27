邁入第10年的「2020創意台中」活動27日畫下完美句點，10天展期共吸引20萬觀賞人次，成功帶領民眾走進中區、盼再創舊市區風華；台中市文化局指出，今年活動創下許多第一，包括首次在古蹟舉辦、第一次在鐵軌上設置裝置藝術等，未來更盼透過創意推廣中區。

走進舊台中車站內，以往等待搭火車的月台上，活動期間擺設了一個個音樂市集的攤位，展售各式巧思創作；月台另一側是以往火車行走的鐵軌，不但架設著舞台、供年輕學子展現音樂才藝，一旁還有不斷轉動的鐵道旗語藝術裝置「擬旗化語」，令人看了印象深刻。

而在舊車站前廣場，有4米高的彩繪可愛汪星人裝置藝術，吸引不少人拍照打卡；另一人氣展區「復古鈴蘭冰室」匯集台中知名冰品，除有可愛插畫作為場景、還有冰品大抱枕，也是打卡熱點。

文化局指出，創意台中活動已走過10個年頭，今年是首度選在古蹟內舉辦，將新創意注入台中舊車站內的歷史空間，呈現出專屬台中的時尚中城新趣味；10天展期不只吸引年輕人來參觀，更有不少樂齡族、家長帶著孩子參與盛會。

文化局強調，為期10天的2020創意台中活動，融合新舊特色與創意，盼藉由創意帶領更多人走進中區。

(中時 )