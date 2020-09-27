陸外長王毅傳10月將訪問日本 與新首相會面 16:242020/09/27 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述消息人士稱，中國外交部長王毅可能最早於10月訪問日本，王毅將在訪問期間與日本首相菅義偉與日本外交大臣茂木敏充會面。 此前，中國國家主席習近平與菅義偉在25日舉行通話，雙方就包括首腦間的高層在內，關於雙邊及國際性課題緊密合作達成了一致共識。 習近平強調，中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。 (工商 ) #王毅 #訪問日本 #會面 #菅義偉 #習近平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菅義偉誓言辦奧運 證明人類能戰勝病毒 17:302020/09/26 國際 蓬佩奧將訪梵蒂岡 梵中議題受關注 17:402020/09/26 國際 聯大演說 菅義偉誓言辦東奧 04:102020/09/27 國際大事 為了雙邊關鍵大事 菅義偉：願無條件見金正恩 13:002020/09/26 國際 跟著小劇場穿梭大時代 記得「被遺忘的戰後臺灣人」 14:032020/09/27 寶島 疫情襲來手邊有錢最安心 低利率下美日存款仍創新高 09:012020/09/27 財經 竹內結子過世登微博熱搜 網狂貼她與三浦春馬開心合照 09:052020/09/27 娛樂 日本工業生產 連三季上揚可期 04:102020/09/27 專題周報 日媒報導 陸外交部長王毅最快下月訪問日本 11:262020/09/27 兩岸 漂亮寶貝魏華萱領騎 獅頭山騎旅樂無比 15:382020/09/27 寶島 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 散戶注意！剩3天 中秋會變盤？專家洩口風 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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