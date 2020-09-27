外電引述消息人士稱，中國外交部長王毅可能最早於10月訪問日本，王毅將在訪問期間與日本首相菅義偉與日本外交大臣茂木敏充會面。

此前，中國國家主席習近平與菅義偉在25日舉行通話，雙方就包括首腦間的高層在內，關於雙邊及國際性課題緊密合作達成了一致共識。

習近平強調，中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。

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