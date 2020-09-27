不畏風雨，青年為氣候變遷而走！台灣青年氣候聯盟於今(27)日下午舉辦「青年抗暖大遊行」，以「氣候告急，改革必行；6大訴求，守護地球」等口號提出對政府擬定台灣綠色政綱的決心與盼望，也要求政府認真面對「賣假肖」。

「青年抗暖大遊行」由台灣青年氣候聯盟與10多個團體共同發起，以「氣候告急，改革必行；6大訴求，守護地球」口號貫穿整場遊行，6大訴求包括2050年以前達到淨零碳排、由總統府或行政院負責統籌氣候改革、提出台灣版綠色政網、提升全民對氣候變遷的認識與因應衝擊能力、納人多元族群商議國家氣候政策，以及增加氣候科學研究資源。

民眾黨立委蔡壁如表示，最近學校裝冷氣衍伸出環保的討論，裝冷氣之前如果能先改善環境，例如採用綠建築等，這樣能兼具環保。另外倡議100％公股銀行應該要簽署赤道原則(Equator Principles)拒絕貸款給高污染碳排企業，以促進企業對環境保護的正面作用。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，國家應該要正面回應年輕人的訴求，政府這幾十年來在環境議題上大多採取口號式的回應，卻少有具體的有效行動。

台灣青年氣候聯盟倡議部林佳諺表示，希望透過此次遊行的6大訴求，讓大家了解台灣青年氣候聯盟對於氣候治理的政策建言，也再次強調青年應該是氣候政策中不可或缺的一分子。

現場來自俄羅斯的Irina表示「台灣是一座島，海平面上升會影響糧食作物種植面積，屬於氣候敏感地區，全球一天就有200多個物種滅絕，很多與人類糧食供應關係密切的生物正在消失，政府一定要拿出政策來面對。」

本次遊行現場邀集企業、環保、婦女、原住民、農民貿易、工會、獨立研究機構、地方政府及市政機構等團體一同參與。

(中時 )