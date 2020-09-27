隨著大陸A股市場逐步成熟，聰明錢太多，以及基金產品規模迅速增長，過去百倍、千倍的驚人收益漸行漸遠，在近5年市場行情中，明星基金經理戰勝指數的難度正在提升，甚至具體統計5年業績排行榜中，佔據冠亞季軍前三強位置沒有一個是基於明星基金經理的操盤，反而清一色屬於為指數基金。

據券商中國報導，尤其規模因素對主動管理型基金的業績影響也在顯著增大。隨著主動管理型基金規模的膨脹，單一牛股尤其是中小盤類牛股，對基金經理的業績貢獻越來越弱，導致公募基金產品的收益在規模增長背景之下出現遞減效應。

實際上，觀察大陸基金5年業績排行榜中，佔據冠亞季軍前3強位置都是指數基金，包含招商中證白酒、鵬華中證酒、國泰國證食品飲料基金，這3擋基金的近5年收益率分別為408％、305％、297％。

相比之下，反過來看到過去5年A股業績表現最好的主動權益類基金是華安生態優先基金，但收益率仍為269％

不及前3名。

(旺報 )