華視新台式喜劇《俗女養成記》在第55屆電視金鐘獎拿下好成績，獲得迷你劇集獎、迷你劇集／電視電影女配角獎、戲劇類節目剪輯獎三項大獎，導演嚴藝文、陳長綸，以及主要演員謝盈萱、吳以涵、楊麗音、于子育、藍葦華、陳家逵、宋偉恩等《俗女》陳家親友團齊聚出席「華視金鐘感恩派對」，劇組演員們一起倒香檳塔並舉杯慶功，大啖麻辣火鍋，在第二季開拍之前提前慶團圓。公廣集團董事長陳郁秀、華視總經理莊豐嘉，以及金鐘入圍節目《上奅 台灣歌》製作人洪榮良，《臺灣好味道 足好食台灣味》主持人荒山亮等人也到場同樂。

導演嚴藝文透露在頒獎前夕心情很複雜，她笑說：「得獎壓力很大，但如果不得獎會很不爽！」導演陳長綸隔了六年才重回電視金鐘獎舞台，他表示要找到好的題材來拍真的是很不容易的，他也透露《俗女養成記》第二季有更好的拍攝資源，不管是拍攝方法、演員卡司都會提升到「國際水準」。而延續第二季的話題，嚴藝文表示第二季將延續第一季很溫暖、很幽默的內容，也將會有更多的挑戰，而趁著今天與演員們團聚的時刻，她也說：「已經和他們說了第二季會更難演!」請喜愛《俗女》的朋友拭目以待。

《俗女養成記》製作團隊齊聚金鐘慶功宴。（華視提供）

《俗女養成記》劇中陳家人和親友齊聚金鐘慶功宴。（華視提供）

在《俗女養成記》中飾演「嘉玲媽」的于子育，過去曾兩度入圍電視金鐘獎，今年正式敲響金鐘，奪下迷你劇集女配角獎，對於能打敗其他演員獲獎，她直說：「很幸運，尤其麗音姐是我的老師，而俗女這部戲本身劇本就非常地棒，很榮幸能演出這個角色。」本身台語不流利的她，也特別感謝有陳竹昇、楊麗音等人當老師幫助她在台詞、演技上有更好的表現。而這次十分可惜沒有獲獎的「嘉玲嬤」麗音姐，被問及第二季演出有沒有信心時，她開玩笑說：「沒有信心，因為這次敗給了于子育！」讓幾位演員們聽了哈哈大笑，她也逗趣地說：「第二季的婆媳問題應該會更多！」

以「小嘉玲」入圍迷你劇集女主角獎的吳以涵，從5歲開始就許願能獲得金鐘獎，她說能入圍就很開心，也希望下次還是可以繼續入圍。「大嘉玲」謝盈萱則很謙虛地說：「因為對手真的很強，在台下就能感受到大家在演藝工作上的努力，能入圍坐在台下就已經滿幸福的，能持續有戲演出就很開心了。」聊到未來第二季的演出上是否會有調整改變時，謝盈萱笑說：「這問題就丟給導演和編劇了!」

(中時 )