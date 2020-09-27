自媒體時代來臨，網紅「嘎嘎」（潘俊佳）日前到樹德科大，與行銷管理系學生分享自媒體經營與影音製作的經驗，他希望透過個人的成功轉型經驗，讓未來想從事自媒體經營及行銷的學生，養成學習相關的技能及竅門。

嘎嘎分享個人的人生歷程，如何被發掘成為簽約音樂人，到轉型成為自我經營的藝人，他表示，身分的轉換過程緣自來自不同機運與挑戰。自己在國中時即自我思考要成為怎樣的人，以及做怎樣的事？

嘎嘎大學主修的是空間設計，但對他而言，音樂本身就是設計的一環，經歷第一個樂團（地下樂團）之後，更加確定自己要走音樂這條路，經過近十年的人生淬練，成為全方位接受挑戰的藝人。

嘎嘎說，每個藝人本身就是個商品，要做的事就是行銷自己，演藝人員每天都要接受新的挑戰，無時無刻面對大眾的放大檢視，所以都要謹言慎行，對自己負好責任。

他也與學生分享，現在是數位時代，也是個自媒體時代，要大膽地找出自己的特點，透過社群媒體包含臉書FB、IG、YOUTUBE等經營自己的品牌形象，好好地行銷自己，把這些自媒體變成自己的名片，審慎地發送每一段短片、圖片與文字。

(中時 )