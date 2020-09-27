新北市政府在板樹體育園區打造第1個專為身障市民打造的體適能中心，27日啟用。（葉書宏攝）

第5處新北運動聚點，專為身障朋友打造的體適能中心，就在板樹體育園區內，今（27日）正式啟用，跟永達盃身心障礙運動會一起熱鬧登場，市長侯友宜與新北身障選手王柏翔、黃楷倫一起來健身體驗，整個園區結合室內外完善設備，讓身障運動更多元便利，今天活動更規劃高達16項主題活動，鼓勵身障朋友來體驗不同運動的樂趣。

侯友宜表示，板樹體育館的身障運動健身房是新北市第一個專為身障市民打造的體適能中心，也是第5處新北運動聚點，利用舊有空間改造，所有運動器材的設計，都能讓輪椅使用者能便利定位，且透過油壓裝置控制訓練重量，減少使用者瞬間無法施力產生的運動傷害，現場更有專業教練駐點指導，對身障朋友與銀髮長輩是友善安全的運動環境。

新北市政府在板樹體育園區打造第1個專為身障市民打造的體適能中心，27日啟用，市長侯友宜（右）與身障選手一起健身。（葉書宏攝）

侯友宜和新北市身障運動會代表隊選手王柏翔、黃楷倫一起體驗健身空間，他們表示，身障朋友很少有機會到健身房加強局部肌力訓練，很開心有這樣友善輪椅族的運動空間，原本是柔道選手的黃楷倫，比賽時傷到脊椎而癱瘓，樂觀的他轉戰身障運動，今年11月要代表新北市參加全國身障運動會，還有今年獲得總統教育獎的王柏翔，曾是輪椅籃球國手，改練輪椅羽球後開始代表新北參賽，他們與市長熱絡互動，也鼓勵更多的身障朋友一起透過運動找到健康活力。

新北市政府在板樹體育園區打造第1個專為身障市民打造的體適能中心，27日啟用，市長侯友宜（右）與身障選手一起健身。（葉書宏攝）

體育處表示，永達盃身心障礙運動會連續4年在板樹體育園區舉辦，特別感謝永達保險經紀人股份有限公司長期對身心障礙運動的支持，今天還捐贈三輪競速車供身障朋友運動使用。板樹體育園區為新北市第一座身障友善運動園區，室內外場地包括網球、羽球、籃球、槌球及漆彈、攀岩等多項運動設施，並有手搖車營運中心供重度障礙者運動休閒及復健，今年的身障運動會規劃多達16大主題活動，搭配完善停車空間與復康巴士接駁，提供身障朋友便利多元的運動體驗。

(中時 )