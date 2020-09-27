高中就行善 童素芬助學認養家扶兒43年

彰化縣溪湖鎮60歲退休公務員童素芬，17歲起就與同學成為家扶助養人，持續扶助弱勢兒童已43年；彰化家扶中心27日在員林琉璃仙境舉辦助學認養人相見歡活動，她特別偕同8旬父母出席，與國一少女小瀞見面，在遊戲中溫馨互動。

中秋節前夕，來自高雄、宜蘭、台北及桃園等地，逾300名認養人與家扶兒齊聚，半數以上彼此都是初次相見，透過傳球、推球等分組闖關遊戲拉近距離，場面溫馨。

童素芬（左2）長期擔任家扶基金會的助學認養人，高齡87歲的父親、母親也跟著一起參與活動，還曾在社區活動時擔任農夫老師，教家扶孩子們如何種植落花生。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心27日在員林琉璃仙境舉辦中秋節助學認養人相見歡活動，逾300人參與，場面熱鬧溫馨。（謝瓊雲攝）

已退休多年的童素芬，近年茹素潛心向佛，她說就讀彰化高商時期在導師的號召下成為家扶班級助養人，愛的種子在心中萌芽；畢業後考上公職，雖然薪水收入有限，仍持續每月捐款認養至今；她認為有捨才有得，每個孩子寫來的信件、甚至10多年前一起手作的陶土，都仔細收藏保存至今。

童素芬說，認養的孩子年年長大，累計已10、20人，有的孝順懂事、有的堅強有韌性且努力上進，早熟到讓人心疼，每次相見歡她都獲得滿滿正能量，近年都會帶父母一起參與，盼給予孩子鼓勵，讓他們不感到孤單。

彰化家扶中心主任王震光表示，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，今年能順利如期舉辦認養人相見歡活動實屬不易；認養人從8歲到72歲，有大老闆、也有家庭主婦，許多人都是10年、20年以上的長期認養人，今年特別踴躍出席，耐心投入、陪家扶兒們進行闖關遊戲，因為認養人無私付出，投資家扶兒的未來，成為幫助他們脫貧最有力的推手與後盾。

(中時 )