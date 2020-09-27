蔡玉村教育界服務年資長達47年，是嘉縣教育界耆老，桃李滿天下，深受地方人士敬重。（嘉義縣教育處提供／呂妍庭嘉義傳真）

明天就是教師節，為表達對資深教育工作者的謝意，嘉義縣教育處長陳添丁陸續探視97歲文昌國小退休主任蔡玉村及92歲溪口國小退休老師林其勇，老當益壯的兩人談起過往從事教育數十載歲月，仍歷歷在目，陳添丁則說，經由拜訪教育界前輩，希望喚起社會對老師的感念，祝福教師們教師節快樂！

蔡玉村教育界服務年資長達47年，39年前曾擔任文昌國小代理校長，是嘉縣教育界耆老，桃李滿天下，深受地方人士敬重，面對陳添丁的拜訪，蔡玉村以其所著《少年日記》套書回贈，而該書是近年台灣史庶民史史料的重要發現一，為研究日治末期台灣教育、社會的珍貴文獻。

92歲溪口國小退休老師林其勇，至今仍老當益壯，且很有學習心。（嘉義縣教育處提供／呂妍庭嘉義傳真）

92歲溪口國小退休老師林其勇，至今仍老當益壯，且很有學習心。（嘉義縣教育處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林其勇1951年到溪口國小服務，1991年退休，長達40年的光陰都奉獻給溪口國小，作育英才無數，在地方備受尊崇，現任溪口國小校長陳媺慈、北美國小校長張美志及義興國小校長李明政都是其學生，探視過程中回憶起這些校長國小時期的點點滴滴，林其勇從事教育工作的驕傲之情躍然臉上。

讓陳添丁的佩服的是，92歲的林老師平日除會用平板拍照，對於陌生事物如現在年輕人流行語有不懂的地方，會先用筆記記下，然後用谷歌上網求解，充分展現終身學習的典範。

為表達對資深教育工作者的謝意，嘉義縣教育處長陳添丁探視92歲溪口國小退休老師林其勇。（嘉義縣教育處提供／呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )