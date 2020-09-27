女子在車內服藥昏迷，海巡人員破窗救人。（第三岸巡隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊通霄安檢所，27日下午1時許接獲民眾通報，稱1女子疑似有輕念頭，請求安檢所人員協尋，苑裡安檢所隨後在港區發現通報的車輛及女子，但安檢所人員拍打女子車窗無回應，便破窗救人，所幸女子送醫後，目前暫無大礙。

通霄安檢所今日下午1時30分接獲民眾報案，稱姐姐疑似有輕生念頭、不知去向，請求安檢所人員協尋，海巡人員或保聯繫各安檢所協助，5分鐘後苑裡安檢所人員回報在苑裡漁港北堤入口處，發現女子的車輛，海巡人員見車內副駕駛座有安眠藥物，隨即拍打車窗，但女子沒有回應。

海巡人員見女子無意識，旋即用鐵鎚破窗救人，女子被抬出車外時還有呼吸，但疑似服用藥物昏迷，被緊急送往苑裡李綜合醫院治療，由警方通知家屬到場處理，所幸女子經治療後，沒有生命危險。

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