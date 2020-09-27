警方出動特勤中隊攻堅，破獲民宅內的賭場。（翻攝畫面）

中山警分局日前也在酒店大樓內，查獲以撲克協會為名的賭場。（翻攝畫面）

台北市警方接獲線報，中秋節前夕，賭博歪風盛行，不少賭場以撲克、麻將協會名義掩飾，實際仍是抽頭兌現金對賭。中山警分局日前在林森北路、錦州街口的酒店大樓，查獲以「撲克協會」為名的職業賭場；27日凌晨，警局督察室也結合各單位警力，在松江路巷內民宅，破獲德州撲克賭場。警方查出，該賭場已持續1個月，均用社群軟體揪賭，並以監視器防範警方查緝。

鑑於新冠肺炎疫情未歇，全國大量警力投入配合防疫，台北市警局長陳嘉昌要求各分局防疫期間務必注意轄區治安狀況，全力加強防範，穩定社會治安，警察局與各轄區分局均應積極查處流竄職業賭場，遏止賭風。

中山警分局日前接獲檢舉，轄內林森、錦州街口的大樓，有業者以設立「撲克協會」為名，公然擺設「德州撲克」及「百家樂」賭桌，公開招攬會員，現場以籌碼換現金方式賭博財物。經多日探訪蒐證，18日晚間一舉破獲，查扣現金80餘萬元和折合新台幣逾4億的籌碼，移送6人，裁罰17名賭客。

因逢中秋佳節，網路再次傳聞有流動職業賭場流竄，北市警督察室接獲線報，指中山區松江路巷內民宅，藏有德州撲克賭場。今凌晨與特勤中隊、中山分局等警力發動搜索攻堅，賭客一度欲從後門的防火暗巷逃竄，後方埋伏警力隨即包抄夾擊，現場查獲廖姓負責人、2名女荷官及賭客近20 人。查扣抽頭金、賭資近10萬元、各類籌碼約30餘萬。

中山分局呼籲，許多非法賭場心存僥倖以申請撲克協會、麻將協會或競技協會等方式經營不法賭博，躲避警方查緝， 並招募面容姣好的荷官吸引賭客上門聚賭，雖逢中秋連假，但法律沒有假期，警方絕不容許賭博歪風盛行，必嚴加掃蕩。

(中時 )