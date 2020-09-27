飛兒樂團（F.I.R.）阿沁27日宣佈將與知名Youtuber含羞草（草爺）跨界合作，阿沁表示除了將為含羞草量身打造個人歌曲，旗下培訓的韓國L.C.G勵齊女孩團體，也舉辦第一屆勵齊女孩短影片大賽，將從全台各地的勵齊女孩中，挑選出一位短影片拍攝最受矚目的優勝者，可以和含羞草(草爺)一起合唱情歌的機會。

阿沁表示，草爺的新歌「兄弟你說」不到二個月，在YouTube頻道上，瀏覽就超過460萬次，草爺的創意，很值得新一代的藝人們學習，除了要充實自我的歌唱、舞蹈之外，也要懂得經營自己的頻道，透過拍攝創意影片，累積人氣與粉絲互動。阿沁同時宣佈：「韓國 FUTURE IDOL RECORDS 聯合台灣未來偶像國際音樂股份有限公司，將租下台北三創場館，斥資千萬，連續一年打造12場LEAD HIGH未來偶像家族演唱會，打造給未來偶像及演藝新人一個展現才藝的平台及機會。」

韓國L.C.G勵齊女孩成員（總隊）于小文、吉拿、艾芮兒、莓米、筠婷、宜琳、祤鍹、王敏、牛牛（台北隊）豆斗（台中隊）小宝、白鯨、江江、盈盈、以安、黎娜、Wiwibaby（高雄隊）婷婷等人，也都前來朝聖，一睹草爺魅力，不斷請教草爺要如何才能拍出高流量的影片。現場原本是要到場朝聖的韓國L.C.G勵齊女孩成員們，年輕活力的外表，反倒是吸引草爺的目光，草爺在休息室準備的過程中，已經分別跟女孩們拍完自拍，讓女孩們受寵若驚。草爺還說：前一晚就已經追蹤關注勵齊女孩們的ig，覺得女孩們都很可愛。

韓國最強偶像男子團體「FUTURE IDOL未來偶像」紀源、張灝、子龍、承恩、夏恩、夏得得知草爺將與阿沁老師及勵齊女孩有合作，還吃味的說為何草爺沒有跟男團合作的項目；草爺笑說：「如果我加入男團，那男團就要有毀團的準備。」

阿沁跨界與Youtuber含羞草合作。（未來偶像國際音樂股份有限公司提供）

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