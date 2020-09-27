美國阿肯色州男子基納德自國小2年級以來定期拜訪當地「鑽石坑州立公園」撿鑽石，每次都空手而歸，不過9月他再度回訪，終於撿到一顆9克拉的巨大鑽石，讓他驚嚇到當場哭出來。

美國一名男子自國小2年級以來定期拜訪阿肯色州的「鑽石坑州立公園」（Crater of Diamonds State Park）撿鑽石，每次都空手而歸，不過9月男子再度回訪，終於撿到一顆9克拉的巨大鑽石，讓他驚嚇到當場哭出來。

阿肯色州「鑽石坑州立公園」有一塊37.5英畝大的區域開放給大眾挖寶，只要在這個區域撿到鑽石都可以自行保留。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、阿肯色州立公園（Arkansas State Parks）官網報導，阿肯色州男子基納德（Kevin Kinard）小學2年級隨學校到公園校外教學，此後便定期拜訪公園撿寶，不過至今33歲，每次都空手而回。

9月7日美國勞動節這天，幸運之神終於眷顧他，基納德和朋友又回訪這座公園，他說在東南區域搜索時，他看到一個大理石般大的水晶，這個水晶有圓圓、凹凸的外型，看起來很有趣又閃亮亮，所以他隨手撿起來放進包包後又繼續尋寶，他心想可能只是個玻璃。

他和友人後續又在公園尋寶了幾個小時才罷休，友人決定將找到的礦石送去園區內的鑑定中心鑑定，基納德原本不打算鑑定，心想著自己這次一定又「槓龜」，沒有找到什麼有價值的東西，不過因為朋友都送去鑑定了，所以他也跟著拿去。

令人驚喜的是，園區人員觀察了幾分鐘後告訴他，他發現了一顆9.07克拉的巨大鑽石，基納德坦言聽到時當場哭了出來，「我完全被嚇到了。」

基納德發現的這顆鑽石是「鑽石坑州立公園」有史以來發現的第2大顆鑽石，1975年公園曾挖出一顆16.37克拉鑽石。

「鑽石坑州立公園」自1906出土第一顆鑽石以來，至今已挖掘出超過7.5萬顆鑽石。

經過這件事後，基納德給未來所有拜訪公園的遊客以下建議：「一定要給園區人員檢查所有東西，因為你永遠不知道會發生什麼事。」

(中時新聞網)