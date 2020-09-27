紅衣大媽闖鐵軌自拍 驚險瞬間曝光 網怒：是在拍遺照？（外部連結若失效請見諒）

台灣鐵路遍布全台，每處的車站因建造年代、當地風景而各有不同的景致，許多民眾喜歡拜訪各地特色車站拍下紀念照。位於基隆的台鐵深澳支線的海科館站昨(26日)傳出一位穿紅衣的大媽擅自跳下鐵軌拍照，嚇得後方駛進站的列車鳴笛急煞，誇張行為全被錄下上傳網路，網友罵聲一片。

一位X網友在臉書社團《爆廢公社》發出一段影片，內文寫下，「遇到白目闖越軌道，在軌道上自拍，造成火車急煞。」透過影片可見，一位身穿紅衣的大媽擅自跳下月台，站在鐵軌上立起手機腳架，開心地站在鐵軌上與背後的漂亮美景合影。

下一秒背後傳來急促的火車鳴笛聲，大媽才慌亂地收拾腳架，逃命似閃避駛入站的列車，列車駕駛因目擊前方出現障礙物，在進站前急煞，影片還可見車頭內的人影都慌張地查看鐵軌，擔心是否發生意外。大媽荒唐闖鐵軌的行徑被月台上的乘客錄下，於網上掀起一片討論。

許多網友看了超氣憤，紛紛大罵，「是在自拍遺照？」、「嫌自己活太久了是嗎？」、「⋯⋯鬼月不是過了嗎」、「想趕中元加班車也不是這樣！」、「真的是有病」、「不要命也要想想火車上有多少人命」。而根據鐵路法規定，擅闖軌道者可處1萬至5萬元不等，提醒民眾勿以身試法。

(中時新聞網)