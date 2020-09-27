由於美國決定制裁大陸最大晶圓代工廠商中芯國際（SMIC），中芯可能將無法取得製造其產品所需的美國軟體和晶片生產設備。根據分析師指出，中芯國際目前多達一半的設備來自美國供應商，如果這些合作夥伴無法為中芯國際的製造設備提供服務和升級，中芯國際的業務可能難以維持下去。

紐約時報報導，大陸工廠在手機、電腦和網際網路設備的生產量上占全球比例相當高，但是這些設備的矽晶圓材料大都是從海外進口而來，去年大陸進口了超過3000億美元的電腦晶片，進口額超過了原油上的支出，所以大陸領導人習近平投入了大量資源，希望促使大陸在半導體和其他先進技術能更加自力更生。

報導指出，受到大陸政府大力支持的中芯國際，儘管是大陸技術最先進的晶圓代工廠商，其製造工藝水平比三星、台積電等晶圓代工大廠仍落後數年，這意味著中芯國際無法製造最能支持最新、最苛刻應用的複雜晶片。

報導強調，即使是生產較低階的晶片，中芯國際也依賴美國公司的軟體和機器設備。投資銀行Jefferies的分析師估計，中芯國際目前多達一半的設備來自美國供應商，如果這些美國合作夥伴不能為中芯國際的製造設備提供服務和升級，中芯國際的業務可能難以維持下去。

此外，川普政府今年對華為的限制措施，已對中芯國際的業務造成影響，最近幾個月，美國商務部削減了華為在世界任何地方採購晶片的能力，包括中芯國際。據瑞士信貸（Credit Suisse）分析師的估計，去年華為佔中芯國際營收將近5分之1，而美國晶片巨頭高通公司是中芯國際的另一個客戶。

(中時新聞網)