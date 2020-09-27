保加利亞情報部門驅逐了2名俄羅斯外交官，理由是他們涉嫌收集保國採購F-16C/D Block 70型戰機的相關情報。

防衛世界(Defense World)報導，保加利亞報紙「24 Chasa」說，俄羅斯外交員謝爾蓋‧尼古拉斯（Sergei Nikolashin）和瓦迪姆‧拜科夫（Vadim Bykov），可能正在收集保加利亞的空軍採取計畫，其中包括有人戰機與無人戰機。

保加利亞檢察官伊凡·格謝夫（Ivan Geshev）表示，兩名外交官從2016年以來，一直在刺探保加利亞的軍事現代化計劃，他們是透過自己收買的線人在收集情報，然後傳遞給俄國情報報部門。

在證據確定後，這兩人被要求在72小時內，離開歐盟國家。

保加利亞是東歐國家，過去屬於華沙公約集團，因此軍事國防以俄製武器為主，比如保加利亞的空軍，很長一段時間主要依靠MiG-29戰機，在這批戰機年限到了以後，保加利亞希望換裝成美國的F-16，不過交易案不太順利,去年被保加利亞總統拉門夫(Rumen Radev)所否決，原因是價錢太高。

(中時新聞網)