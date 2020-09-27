張鈞甯27日以一身勁辣運動裝扮擔任乳癌防治公益大使，熱愛運動的她，平常飲食不忌口，除了持續做瑜伽、游泳，最近又愛上打拳擊及練芭蕾，透露前陣子剛做完健康檢查，結果身體狀態只有「24歲」，體脂也僅有17.6，「腸胃很漂亮，婦科正常、乳房照X光也正常，所有指數該高的高、該低的低、沒有紅字！」

被問是否考慮去凍卵？她說，相信維持現在的適度運動、飲食健康、工作壓力不要太大，應該還是可以生吧！並透露現在在等一個檢查的指數出爐，如果指數太低就會去凍卵，如果還健康就會再ㄍㄧㄣ一下。她說如果想要有小孩，也是因為遇到一個想跟他有小孩的另一半，並不會為了想生小孩而急著找對象。

她昨晚觀看了電視金鐘獎頒獎典禮，坦言在追思影人橋段看到「朋友離去、跟大家說掰掰」畫面很有感覺，心裡還是很捨不得，「那些片段讓大家再次看到他們過往帶給我們的歡樂與回憶，很有意義」，但她也相信小鬼現在已經去了更好的地方，「因為他是非常善良的人，一直把很多歡樂帶給大家」。

她說，從典禮上看到每一位入圍的演員和台前幕後工作人員都受到肯定，很替他們開心。雖然今年金鐘獎頒獎典禮特別冗長，結束已經凌晨12點半，但她說每次看影視作品在頒獎典禮被提及、被討論及關注，都會有種感動，大家是真的熱愛這工作，覺得有一群為著夢想在努力的人真好。

她也覺得二度封后的柯佳嬿真的很強，很恭喜她，「她這次表演有不同層次、也不只在一個角色上。我自己也要努力啊！」她明年也會有何潤東執導的《誰在你身邊》上檔，是否有機會角逐下屆金鐘獎，她笑說要就看何導動作快不快了，自己也滿期待的。

(中時 )