教育部體育署今天於蘇澳冷泉公園辦理「騎亮台灣─最讚亮點自行車路線」系列活動第2場，以「揪要鯖，山海漫騎南方澳」為主題，邀請民眾體驗南方澳山海漫遊自行車道。

教育部體育署表示，南方澳山海漫遊自行車道為宜蘭縣政府於107年向體育署申請的案件，總計畫經費1千萬台幣，體育署補助800萬，車道全長約9公里，可串聯環島1號線，搭乘大眾運輸工具前往騎乘相當方便，民眾可於蘇澳火車站或蘇澳轉運站下車，騎乘沿途行經白米木屐村、珊瑚博物館、內埤海灘(情人海灘)、豆腐岬風景區、討海文化館，再到南方澳觀光魚市場大啖海鮮，讓喜愛騎單車的遊客以15公里的時速漫遊南方澳的山海風情。

南方澳山海漫遊自行車道適合安排單車輕騎旅遊行程，推薦環島車友行經此地，不妨放慢速度，深度體驗漁村之美。騎亮台灣領騎活動將陸續展開，各場次開放民眾免費報名參加，報名成功並且完騎後還可獲得騎亮臺灣專屬限定頭巾與環保杯紀念品。

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