雖然上周滬市累計跌幅3.56％，但IPO進度繼續保持。據安排本周至少審議21家公司上會，其中就包括吉利汽車在內。據界面新聞報導，從公開資訊來看，吉利汽車有望成為「科創板整車第一股」，吉利汽車正打算借用回歸之勢，募資200億元（人民幣，下同）強化主營項目，其中還涉及新能源、自動駕駛、車聯網等領域的探索。

以目前形勢來看，吉利汽車或將成為國內回歸A股科創板上市車企第一家。目前也包含東風集團、恒大汽車都已發出公告有意回歸A股，另外造車新勢力威馬先前也傳出消息將於10月衝擊科創板。

這甚至似乎成為一種趨勢。在各大汽車集團集體向電氣化轉型、但融資變得愈發艱難的情況下，回歸A股上市已成為多家車企心照不宣的解決方案。

但值得注意的是，登陸科創板或創業板，並不意味讓這些大陸車企就萬無一失。與吉利2019年在研發方面投入超過207億、近10年累計投入1000億元相比，此次計畫募集的200億還難以解決集團根本性問題。

(旺報 )