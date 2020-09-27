嘉義市商圈文化促進協會、義市地方特色產業協會，26日晚間舉辦「桃城嘉宴」，封街辦桌，把嘉義市在地特色美食集結端上桌，讓大家一次吃個過癮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市商圈文化促進協會、義市地方特色產業協會，26日晚間舉辦「桃城嘉宴」，封街辦桌，把嘉義市在地特色美食集結端上桌，讓大家一次吃個過癮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「桃城嘉宴」把嘉義市在地特色美食集結端上桌，讓大家一次吃個過癮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受邀演出的嘉義在地藝文團體阮劇團，藉由輕鬆有趣的戲劇表演，首度呈現木都嘉義市、北門車站與地方美食等三方文化。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為活絡北門車站周邊商圈夜間經濟，嘉義市政府、阿里山林業鐵路及文化資產管理處，邀集嘉義市商圈文化促進協會、義市地方特色產業協會，26日晚間舉辦「桃城嘉宴」，封街辦桌，把嘉義市在地特色美食集結端上桌，讓大家一次吃個過癮。

協會理事長劉慶宗表示，美食是旅行的記憶點，協會進而發想出「桃城嘉宴」，昨晚一開始由各店家推出「上菜秀」，營造熱鬧氣氛外，也讓呷辦桌的民眾事先了解要品嘗的菜色。

至於「桃城嘉宴」菜色包括林聰明沙鍋魚頭、小原婚宴餐廳山葵燉雞、半畝田牛肉麵、噴水雞肉飯、北門肉圓、阿來碗粿、巧巧小肉粽等，至於伴手禮則有有新台灣餅舖、桃城太平餅、上紅丸古早味手工梅餅、渼橘客優格、阿信壽司等，未來將接受團體預訂，讓旅客一口氣嚐遍嘉義市美食。

市長黃敏惠出席時表示，嘉義市飲食文化多元，又富有濃濃人情味，透過熱鬧的「辦桌」文化，展現嘉義人的熱情。受邀演出的嘉義在地藝文團體阮劇團，藉由輕鬆有趣的戲劇表演，首度呈現木都嘉義市、北門車站與地方美食等三方文化，帶領現場民眾了解當地特色。

阮劇團團長汪兆謙認為，自己家鄉的美食，要由自己來說。此次活動別具意義，不僅創造嘉義市行銷話題，更立下城市旅行結合美食小吃的重要里程碑。

(中時 )