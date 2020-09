核四公投領銜人黃士修指出,民進黨副秘書長林飛帆表示「民進黨願參考歐盟綠色政綱」,但廢核主張卻和歐盟明示「綠色政綱包含核能」背道而馳,是根本上的邏輯錯誤。(李柏澔攝)

今(27)日為台灣青年氣候聯盟主辦的「927抗暖大遊行」,氣候先鋒者聯盟發起人楊家法與核四公投領銜人黃士修等挺核人士皆到場支持,受訪時指出民進黨副秘書長林飛帆表示「民進黨願參考歐盟綠色政綱」,但歐盟官方明示「綠色政綱包含核能」,民進黨既要參考卻又主張廢核,根本是「邏輯錯誤」。

黃士修表示,針對日前台灣青年氣候聯盟記者會上,民進黨副秘書長林飛帆表示「民進黨願參考歐盟綠色政綱」,認為記者會清一色邀請廢核政黨呼籲抗暖化從根本上就邏輯錯亂,因為根據歐盟官方回信表示,「綠色政綱包含核能。」("We would like to inform you that nuclear energy is included in the Green Deal.”)。

黃士修指出,對於台灣青年氣候聯盟提出的6大訴求百分之百支持,也正因為支持所以必須緊盯,不希望今日立意良善的抗暖遊行成為政治人物布樁的場合,也不希望青年團體談論氣候問題時,永遠只提氣候願景卻迴避減碳方法,更坐視台灣違反國際潮流執意走向非核家園,鞏固廢核背後的政黨財團利益結構。

核電議題在台灣已爭議多年,終於在2018年以核養綠公投取得「續用核電」的全民共識,然而執政黨卻緊急修法將核四公投延至2021年脫鉤大選舉行。

他說,公投結果的多數民意被否決,民進黨以「法律你廢止,政策我硬幹」的態度強行廢核,簡直貽笑國際。

(中時 )