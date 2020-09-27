9大招減少烤肉有毒物質攝取

本周四（10月1日）就是中秋節，各大超市、量販店已湧現購買烤肉食材、用品的民眾。隨著國人養生觀念提升，烤肉也講究健康，毒物科醫師顏宗海向《中時新聞網》讀者分享9大撇步，讓你中秋烤肉、賞月玩得開心之餘，也能吃得安心。

顏宗海指出，醫界長期以來倡導盡量別吃燒烤、油炸食物，因高溫烹調下，如肉類等蛋白質會產生異環胺、油脂類會產生多環芳香烴碳氫化合物、澱粉類會產生丙烯醯胺等致癌物，這些雖未經人體實驗，但都曾在動物實驗中證實。

不過畢竟是中秋節，應景烤肉無可厚非，若能注意飲食，「至少可以減少有毒物質攝取」。顏宗海提出9大招，供民眾參考。

1.煮一大鍋青菜、泡一大壺綠茶、吃大量柚子及其他水果，以供給身體足夠維生素C、纖維質及抗氧化的解毒物質。烤肉時吃的青菜水果總量，應多於肉量2倍以上。

2.烤肉若遇大火，食材應離火遠一點，溫度雖較低、熟得慢，但致癌物質產生較少；肉片切薄也是方法之一。

3.肉不用醃，也不要邊烤邊刷醬料，一方面避免烤焦，另方面避免攝取太多鹽分。

4.烤肉沾醬可選用抗氧化的蔥、薑、蒜、洋蔥，搭配少量醬油、糖，再用適量的水調合稀釋，低鹽較健康。

5.不易烤熟的食物，如雞腿、蝦、蟹等，可先煮熟再烤。

6.若使用鋁箔紙，不要在食材上塗醬料，因多數醬料偏酸，易腐蝕鋁箔，可烤熟後再使用醬料。

7.選用瘦肉或雞肉去皮，避免肥肉、雞皮等燒烤時，產生脂溶性戴奧辛、多氯聯苯等毒素。

8.若天氣不好改在室內烤肉，最好使用電熱鐵板較安全，防一氧化碳中毒。

9.秋節過後食物中毒、急性腸胃炎患者增加，顏宗海提醒，在外烤肉應注意衛生狀況，尤其生食、熟食切記分開處理，手部清潔也很重要。

(中時新聞網)