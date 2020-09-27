針對國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國；新北市長侯友宜今受訪表示，9月15日已去函給比利時布魯塞爾秘書處，告訴ICLEI要求正名，但目前還是沒有更正回來，新北再次表示嚴正抗議，不希望被矮化，「更不希望認為我們屬於哪裡、給我們錯的地方」。

侯友宜表示，市長聯盟是一個專業永續環境發展的城市聯盟，行之多年，新北市今年9月15日就發現在ICLEI的網站裡面，有這樣一個「矮化」的現象，當時特別去函給比利時的布魯塞爾秘書處，告訴ICLEI要求正名，希望用專業的城市聯盟，互相討論整個氣候的變遷，不希望被矮化，更不希望被認為「我們是屬於哪裡，給我們錯的地方」。

侯友宜說，日前去函要求正名後，到目前為止都還沒更正回來，在此再次表示嚴正的抗議，希望正視正名一事。

至於台北市強調「不正名就退出」，侯友宜說，新北市已經多次告知ICLEI一定要重視在專業的領域底下，不可忽略城市的正名，否則新北一定會採取更嚴正的抗議。

(中時 )