台美高層近期互動頻繁，讓外界引起是否台美近期建交的可能。但日前外交部長吳釗燮表示，台灣並未規劃近期內與美國建立外交關係。對此，前中國文化大學社會科學院院長邵宗海指出，從美國之前的一些舉動中就能看出，「台美建交是絕對不可能的」。

吳釗燮日前接受美國全國公共廣播電台訪問，並表示，當前台灣並未尋求與美國建立全面外交關係，「但是很明顯地，台美雙邊關係仍有很大的加強空間，我們也一再呼籲台灣與美國應強化彼此經濟、貿易、政治甚至是安全等關係」。

邵宗海27日時在《台灣新國際關係論壇》上表示，要美國和中華民國建立正式外交關係，「絕對不可能！」因為這樣做美國需要付出非常重大的代價。同時，他也質疑吳釗燮，身為外交部長，一般來說不應該講不會尋求跟什麼人、什麼國家建立外交關係這樣的話。

對於美國近期動作頻頻，派出高官訪台，制定一系列友台法案，看似讓台美關係不斷升溫，邵宗海則提出疑問，「美國到底是口惠？還是實作？」並指出，從之前美國國務院說明不希望台灣以主權國家身份進入WHO等國際組織這句話就能看出，美國對與台灣互動的態度。

(中時新聞網)