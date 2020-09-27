陽明山國家公園管理處攜手文化大學，今天在陽明書屋大智、大仁館及通信班等房舍，舉辦「2020山舞陽明-陽明山學國際文創市集」，同時陽明書屋智仁勇館區10月2日至4日一連對外開放3天，民眾中秋節連假可前往走走。

陽明書屋原為前總統蔣中正行館「中興賓館」，包括行館本體建築、庭園、附屬建築甚至對外聯絡道路「總統路(中興路)」等，均充滿神秘色彩。

1998年陽明書屋對外開放，但原停放車輛的車庫及調度室(大仁館)，原供中興賓館警衛班使用的宿舍(大智館)，原供通信人員使用的「通信班」，以及原供巡守步道巡邏人員使用的防衛碉堡總部(大勇館)等房舍內部，則從未對外開放。

今年是陽明山國家公園成立35周年，在上午「2020山舞陽明-陽明山學國際文創市集」開幕式中，內政部次長花敬群、營建署長吳欣修、陽管處長吳培東、文大校長徐興慶等，與現場百餘名來賓、里長、師生等齊聲祝賀「陽明山國家公園35歲生日快樂」，希望透過創意，與全民共享大自然帶來的福氣與成果。

此外，為迎接中秋節假期，陽明書屋智仁勇館區10月2日(五)至4日(日)將一連對外開放三天，並分別於2日舉辦陽明山的前世今生講堂、陽明夏蟬秋月夜講堂，3日舉辦陽明山地區之產業介紹講堂、陽明山國際文創產業價值鏈與社會實踐講堂、4日舉辦蛻變講堂及閉幕表演等活動，歡迎民眾前來探訪。

花敬群表示，陽明書屋智、仁、勇館區進行改造，並與歷史縱深、在地人文、地質生態深度連結，做出國家公園該有的氣質與內涵，「這就是扎根」！吳修賢則表示，進入這首次對外開放的園區「就像孩子一樣發現一個新天地」！

徐興慶表示，文大動員了7個學院20系所力推陽明山學，未來希望能將此區域打造為國際文創平台，創造陽明山的另一歷史價值。劉培東則細數智、仁、勇館區過去為蔣中正前總統車隊車庫、通信、護衛班營區及後來國民黨黨史會接手的歷史，「要塞堡壘有其歷史意涵，如今更是很好的文創育成基地」。

(中時 )