苗栗縣大湖鄉大南村通往泰安鄉大興村的南灣道，因年久失修路面坑坑巴巴，時常傳出交通事故，為了保障2地鄉親行車安全，大湖鄉公所向水土保持局台中分局爭取經費，將進行南灣農路道路改善工程，並改善排水設施，大湖鄉長胡娘妹表示，目前案件已通過審查，近期將開始動工。
連接大湖鄉大南村及泰安鄉大興村的南灣道，近30年未曾修繕，因雨水沖刷，路面凹凸不平、多處坑洞，截水溝也已損壞，但該路是大湖、泰安鄉親來往的重要道路，居民殷切期盼能有1條安全回家的路，大湖鄉公所透過地方民代向水保局爭取補助，獲核定補助230萬元辦理道路修繕工程。
當地民眾指出，南灣農路因坡度較陡，加上年久失修路況很差，尤其是竹林間路面陰暗潮溼，用路人打滑、跌倒事故層出不窮。胡娘妹表示，這條路來往車輛多，待經費到位將盡速辦理工程，刨除並鋪設全新路面，一併改善周邊排水系統，讓大湖、泰安鄉親都有安全的路可走。
南灣道農路全長2公里、寬約4至5公尺，是苗栗縣山線2鄉村民經濟貿易、交流的重要道路，大湖、泰安皆以農作物為重要經濟來源，仰賴安全且順暢的道路運輸，避免運送農產過程，因路況不穩損失慘重，地方民眾期待盡速完善當地交通要道，解決多年通行不便的問題。
(中時 )
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