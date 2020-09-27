今日下起大雨，市長林右昌特別提醒，選手在比賽過程要注意安全。（陳彩玲攝）

基隆市27日上午在百福國中舉行一年一度運動會，每年都在6月舉行，但今年因疫情影響延期，運動比賽項目包含趣味競賽、球類運動競賽等，由學校、各區公所總計38個單位報名組隊，約1500名選手參賽，但今日下起大雨，市長林右昌特別提醒，選手在比賽過程要注意安全。

林右昌說，今年受疫情影響，各局處一直在討論運動會要不要舉行，但其他縣市皆照常舉辦，加上基隆疫情穩定，決定今年延期，但籌辦過程相當艱辛，此外，今天下起大雨，籌辦單位也安排在周邊各校室內體育館舉行比賽，林右昌呼籲，下雨天場地溼滑，要以安全為重。

基隆市27日舉行一年一度運動會，學校、各區公所總計38個單位報名組隊，約1500名選手參賽。（陳彩玲攝）

教育處長林祝里表示，全民體育活動從年頭到年尾，每個月都有活動供民眾一同來運動，活動內容均可上基隆市運動i臺灣粉絲專業查詢，林祝里說，全市運動會每年都是機關同仁間的交流聯誼，透過趣味競賽及球類運動，鼓勵同仁在公務繁忙之餘也能放鬆身心。

(中時 )