疾病管制署公布國內新增2例本土登革熱病例，均為50多歲男性，分別居住桃園市八德區大同里及新北市三峽區五寮里。其中桃園市八德區個案有新北市三峽區五寮里活動史，9月23日發病，9月24日進行接觸者採檢，因檢出PCR陽性確診；新北市三峽區個案曾於9月16日進行接觸者採檢，結果為陰性，但9月23日發病，經就醫後採檢通報，並檢出PCR陽性確診；2人均感染第一型登革熱。

疾管署進一步表示，桃園市八德區個案平時活動地除住家外，每天會前往新北市三峽區五寮里五寮活動中心附近收購竹筍；新北市三峽區個案為9月16日公布五寮里個案之家人，亦經常至五寮尖山筍園採筍。依據2人活動史及疫情現況研判，感染地為五寮里5鄰、6鄰社區及五寮尖山筍園，為五寮里群聚之新增個案；本起群聚截至目前共計16人確診(新北市三峽區14例、桃園市龜山區及八德區各1例)。

疾管署指出，因應新北市三峽區本土群聚疫情，衛生單位持續加強防治力道，於個案住家及活動地周邊進行病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作等，請當地民眾主動配合政府各項防治措施，確保自身及親友健康。截至目前已匡列具相關接觸史民眾共243人，其中採檢240人，13人陽性、193人陰性、31人檢驗中、3人待二次採檢，社區監測將持續至10月24日。

今(2020)年截至目前國內累計32例登革熱本土病例，17例居住桃園市(桃園區15例、龜山區及八德區各1例)，15例居住新北市(三峽區14例、中和區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署呼籲，近期北部地區多有降雨情形，請民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生。此外，民眾若需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

(中時 )