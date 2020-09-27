2020國際萬人泳渡日月潭於27日登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口等3校區，共567位九年級學生下水挑戰泳壇盛事。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

培養自我意志力，考驗逆境下的勇氣與精神！2020國際萬人泳渡日月潭於27日登場，康橋國際學校已連續12年，突破3000位九年級學生參與泳渡日月潭的活動，今年有新店秀岡、新竹及林口等三校區，共567位九年級學生下水挑戰泳壇盛事，長達3.3公里的長泳距離，康橋孩子以堅持到底的毅力游出屬於自己的故事。

康橋自小學開始，在豐富完善的游泳課程及帽色分級制度中，結合了分組教學的形式，提供每個孩子專屬的游泳課程。今年受新冠肺炎疫情影響，學校也依照防疫規範不斷地調整學生學習方式。

2020國際萬人泳渡日月潭於27日登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口等3校區，共567位九年級學生下水挑戰泳壇盛事。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

2020國際萬人泳渡日月潭於27日登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口等3校區，共567位九年級學生下水挑戰泳壇盛事。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

在國內疫情趨緩後，學校陸續開始進行游泳課程，結合戶外開放水域與水中自救等課程，將自身的游泳與自救技能應用在水域，及早適應與熟悉水性，讓每個孩子落實長泳的訓練與基礎能力。

康橋國際學校表示，行之有年的圓夢百岳、泳渡日月潭、單車環台等活動，皆是學校獨有的菁英課程，透過完整的安排與長期訓練，並結合校園的特色主題課程，學生在過程不僅學習團隊合作的重要性外，同時學習在艱困的環境下培養個人耐力、意志力，過程中挫折的心態學習找到解決問題的方法，培養每個學生全方位的關鍵能力，累積自我人生的學習歷程與經驗。

2020國際萬人泳渡日月潭於27日登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口等3校區，共567位九年級學生下水挑戰泳壇盛事。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

2020國際萬人泳渡日月潭於27日登場，康橋國際學校新店秀岡、新竹及林口等3校區，共567位九年級學生下水挑戰泳壇盛事。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

九年級的泳渡日月潭依照每個學生的程度進行小隊分組，在過程中彼此合作完成泳渡，在開放水域中連續60分鐘挑戰1000公尺的長泳訓練，紮實的訓練基礎中挑戰泳壇盛事，更豐富了每個學子不同人生的歷練與價值。

值得一提，昨泳渡時間恰好有好幾位同學生日，同隊同學在游過一半的行程後，一起唱起了生日快樂歌，讓生日的同學驚喜不已，在水中慶生，雖然沒有蛋糕及蠟燭，但卻創造了不一樣的回憶。

康橋國際學校表示，結合108課綱素養導向教育，不再只侷限教室的學習而已，更攸關學生的個人能力、價值、及生活實踐等素養，康橋秉持全方位的學習理念，培育孩子擁有帶得走的能力，不論是菁英課程或主題教育，整合跨領域的學習角度，都將帶給孩子自主、獨立思考、解決問題等多元的素養與能力。

(中時 )