「微笑女神」竹內結子今驚爆輕生身亡，死訊震驚各界，1月才生子、本月剛復工的她，連親近的友人都說她平時跟家人相處和樂、關係緊密，完全不似外界猜測的可能因產後憂鬱症想不開，而事發後，竹內結子最後訪談曝光，除鬆口吐露照顧孩子辛苦壓力大外，還說這胎預留多些休息時間，想「更珍惜自己的人生」，如今卻食言。

竹內結子今凌晨被丈夫中林大樹發現在自宅輕生，享年40歲，而她日前接受日本雜誌《LEE》專訪，估計這是她人生最後一次訪談，竹內結子表示當年跟出身歌舞伎名門的中村獅童結婚，生第一胎時趕著回歸演藝圈，沒給自己多少時間休息就回到忙碌接戲的模式，今年生下第二胎，她不想再如此，因此將復出計畫延後，除了希望能好好消息再出發，也想多留點時間跟家人相處。

竹內結子與前夫中村獅童育有一子。(中時資料照片)

一直都展現樂觀微笑的竹內結子，也難得鬆口坦言育兒很辛苦，表示產前其實就有所覺悟，但真的開始照顧嫩嬰兒睡不好，連被傳染感冒都遲遲無法痊癒，讓她忍不住覺得好辛苦，還說跟第一胎時不同，這次生二寶有特別做功課，閱覽很多母嬰雜誌等，主要研究如何準備嬰兒副食品。

竹內結子還說，過去演的角色，多是比較體察、顧及他人心情的，但近年演的多是比較自我主張的角色，挑戰起來很有成就感，但壓力也相對大，但似乎內心有了不同的體悟，訪談中她就表示其實生二寶計畫隔久一點才復工，其實是想更重視、珍惜自己的人生，而期間遇上新冠肺炎，演藝圈停擺的情況下，她也真如願有更多時間陪伴家人，沒想到疑似罹患產後憂鬱症，走上絕路，無法看著兩個孩子長大。

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