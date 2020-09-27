中科智慧機器人自造基地為提升園區防疫措施等級，特別廣邀對機械手臂應用、創新開發、物聯網領域的各領域好手，以「防疫主題」出發，組隊運用基地設備、MARS行動式手臂機器人為載具，參賽團隊歷經四週密集培訓課程，26日舉行「中科防疫機器人競賽決賽暨成果發表」，最後由台北科技大學電機相關科系學生「北科誰叫-任我行」抱回獎金十萬元。

中科管理局副局長施文芳表示，疫情肆虐期間，各國在積極防疫措施下，仍發生許多群聚感染及醫護人員過勞等情況，有鑑於此，服務型機器人便成為防疫工作的重要工具，可以適時彌補醫護人力缺口，也能降低人與人之間的接觸頻率。

因此，這場競賽期望藉由各界高手團隊相互腦力激盪下，激發出對科技防疫的創意構想與創新技術，加速台灣防疫工作與機械手臂的技術結合與應用。

本次決賽暨成果發表特別邀請台達電子協助評審，並吸引友達光電、台灣發那科、王道機器人等廠商前來交流觀摩，參賽團隊實力堅強，人工智慧學校校友「小豆實驗室」、臺北科技大學電機相關科系學生「北科誰叫-任我行」、朝陽科技大學資訊工程學系學生「吉娃娃之手」，以及交通大學電機系學生「佛系防疫陽交大」，分別展現精彩的構思跟技術應用成果。

施文芳表示，本次活動除了推廣場域及設備使用，更成功營造人才展現才華舞台與機會；中科智慧機器人自造基地透過成果展示，期望園區防疫事務能全面升級，不再只有醫護人員衝鋒陷陣，中科基地可以為後防疫時代貢獻心力，打造讓科技人才發光發熱的舞台！

(工商 )