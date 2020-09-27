儘管美股周五（25日）反彈逾350點，但台股下周面臨中秋連假、季底法人結帳賣壓等隱憂，不排除大盤仍有續跌的壓力。曾慘賠上百萬被抬出場的股市老手，提醒菜鳥此時空手，千萬別像他一樣重蹈覆轍，下周如果沒太大利空消息，基本上會有一波逃命波，反彈務必減碼，並認為這波下殺，台積電應該是最後一棒。

網友冬大在批踢踢股版發文表示，這次的主力是台積電，台股從6/12收盤11429點，漲到7/28的13031點歷史新高，累計上漲1602點，這段時間，台積電從 316元漲到 466.5元，貢獻大盤約1260點，剩下342點才是1000多檔股票所貢獻，平均一檔提供不到0.3點，這種根本不適合新手操作，才會建議新手空手、但別放空。

他認為，由於大盤還沒進入主跌段，別再相信無限QE會讓股市繼續融漲，很多電子股早從7月開始下跌，而且幾乎一路不回頭，沒人猜的到主力最後融漲是拉哪一類股，猜錯就等著被套在這波下殺，台積電應該會是最後一棒。

冬大指出，下周如果沒太大的利空消息，基本上會有一波逃命波，反彈請務必減碼，新手場邊看戲就好，千萬別貸款進場凹單，一旦進入主跌段，很多借來的錢都得賣出股票還債，個股股價只要修正 40%，就等著掰了，很多電子股都已經下殺20% ~ 30%，屆時無論好股壞股都會被拋售，就看誰手腳快。

他強調，散戶要投資股票可以，但不應在全球股市都處在「相對高點」時進場。

po文一出，引發網友正反兩面熱議，有人力挺「中肯給推」、「我覺得你是對的，但讓新手慘賠一次也不是壞事」、「少賺不會死」、「創新高都是逃命波阿 不然哩」。

但也有網友狂酸「乾脆永遠空手」、「照這論點，股市永遠都不適合進場」、「從四月聽你的人不知道吐血到哪去了」、「通常這種文出來，應該會繼續往上噴」。

(中時新聞網)