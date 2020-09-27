大武知名小吃業者阿月姐期待阿妹效應能再帶來觀光人潮。（蔡旻妤攝）

大武台九線４２０，諧音「就是愛你」成為遊客打卡熱點。（蔡旻妤攝）

國內旅遊人潮大爆發，被譽為「零確診淨土」的台東，是國人旅遊首選，中秋、國慶連假即將到來，加上歌手張惠妹宣布年底將返鄉開唱，台東旅宿業估計旅遊人潮將持續旺到明年元旦。

「現在已經旺到年底，到明年元旦都有8成的訂房」台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，鹿鳴酒店到今年底前，國旅團客訂房平均每天都有8、9成，加上阿妹24日發布跨年在台東演唱消息，當晚就有60組散客預訂12月31日跨年當天的房間，顯示「阿妹效應」確實已從台東市區擴散至鄰近鄉鎮。

據了解，台東市區凱旋星光酒店、桂田喜來登酒店、GAYA酒店、富野商旅、娜路彎酒店、禾風新棧、池上日暉渡假村等飯店，年底前因村里長等國旅團訂房也都有8成左右，跨年前2天同樣被預訂一空。

在地民宿業者張小姐透露，原本擔心在10月安心旅遊補助後，觀光人潮縮減， 但在阿妹發佈跨年開唱消息後，詢問跨年訂房電話瞬間爆增，為了維持民宿服務品質，希望觀光人潮能夠平均分攤在每個月。

大武知名小吃店業者阿月姐表示，暑假過後人潮稍減，期待阿妹效應能再次湧現觀光人潮，她說，大武除了台九420，還有金龍湖、濱海公園和彩虹村等，鄰近的南田部落也有許多秘境，請大家不用等到跨年，中秋、國慶連假都歡迎來玩。

此外，台東縣交通及觀光發展處長余明勳指出，目前市區飯店及民宿都已滿房，明年元旦連假期間，可能吸引鄰近縣市驅車前往台東遊玩，預估阿妹效應帶來的觀光人潮將達3萬到5萬人次。

(中時 )