澄清湖發現2浮屍 警方展開調查 17:172020/09/27 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澄清湖發現2浮屍 警方展開調查 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾27日下午4時許在高雄市鳥松區環湖路段發現兩具浮屍，連忙報案。仁武警方到場拉起封鎖線，撈起兩具遺體，經初步調查，死者是一男一女，屍體僵硬，明顯已經死亡多時。警方已經展開調查。 (中時 ) #調查 #澄清湖 #浮屍 #鳥松 #封鎖線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹內結子猝逝 新戲合作三浦春馬成2人大螢幕遺作 11:052020/09/27 娛樂 苑裡港區女子車內服藥輕生 海巡急破窗救人 16:532020/09/27 社會 大新營地區空氣飄異味 環局開罰2業者 14:142020/09/27 寶島 竹內結子本月才產後復出 最後身影曝光「停在9／1」 08:522020/09/27 娛樂 重慶礦坑重大意外 16人被救出無生命跡象 15:032020/09/27 兩岸 自來水出現致命吃腦變形蟲 美8城市受警告 12:282020/09/27 國際 中秋前夕賭風盛行 北市警中山區連破2賭場 16:492020/09/27 社會 東海商圈OL嚇壞！窗外人影晃動 偷窺狼竟躲樓梯1個月 13:382020/09/27 社會 安眠藥非醫療使用 增逾1倍 04:102020/09/27 生活新聞 驚悚台3線車禍 騎士過彎犁田翻滾數圈自己站起來 14:352020/09/27 社會 社會熱門新聞 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 - 社會 中華電信頭份機房起火 國1驚見黑色濃煙竄天際 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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