AoBa青葉台灣料理著名的酒家菜，多為需耗費多道工夫的「手路菜」。（摘自AoBa青葉台灣料理官方粉專）

受疫情影響業績、海外旅遊禁令影響，台北又驚傳1家知名老店停業，全台首家台菜餐廳「AoBa青葉台灣料理」今（27日）於FB粉專宣布「10月25日將是最後一天營業日」。其停業的原因，店長張先生表示，因疫情緣故、受邊境管制，讓觀光客進不來，而觀光客源佔餐廳業績的一半，因此收入重創，店長張先生透露「目前僅休業，不確認何時重新恢復營運」。

針對歇業原因，張先生表示：「目前僅休業，餐廳會待新冠肺炎疫苗正式上市，且海外旅遊禁令鬆綁，外國旅客能自由入境台灣後，才有重啟營業的打算。」而暑假受到振興三倍券影響，業績雖略有回升，仍因主要客源一半皆觀光客，「光去年來客數約2000至3000名，大多是日本、韓國的旅客」，談及9月開放日本商務客來台，「但是他們大多採線上開會，因為來台就要隔離14天，基本上沒多少時間能觀光，對目前業績幫助不大」。談到餐廳員工後續生計，他說：「因涉及公司內部事宜，不方便直接透露。因餐廳員工有28人，公司應會做妥善的安排。」

「AoBa青葉台灣料理」官方粉專貼文，感謝顧客56年以來的支持，決定於10月25日後歇業，等待未來適合時機再重新出發。青葉創辦人沈雲英於1964年創立「AoBa青葉台灣料理」，並以酒家菜、台菜筵席料理著稱，如招牌的紅蟳米糕、桂花魚翅、鮑魚穿翅、栗子甲魚等菜式。接收此餐廳歇業的消息，許多網友紛紛表示不捨：「天啊，下個月要去吃的」、「還要回來哦，等你」。

(中時 )