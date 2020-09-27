大如傘雞肉絲菇的經測量其長140公分、寬150公分，秤重約達80斤重。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名鄭姓民眾昨日午後上山採竹筍，在草叢旁發現一大塊白色物體，走過去看，竟是一大叢珍稀野生的食用菌雞肉絲菇，其形大如傘，讓鄭姓民眾直呼「這麼巨大的菇還是頭次見到！」

鄭姓民眾說，昨日下午在採筍路上發現一塊白色物體，仔細看發現是野生罕見的雞肉絲菇，經測量其長140公分、寬150公分，秤重約達80斤重；以前只看過約手掌大的雞肉絲菇，驚訝這次可以發現比傘還要大的菇。

因無毒「雞肉絲菇」和有毒「綠褶菇」外觀相似，警方呼籲，民眾採集野菇時要小心確認。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

「雞肉絲菇」多生長在白蟻巢，又稱蟻巢傘。通常雨後才會出現，因生長快速、野地不易保存，屬稀有野生山產。

花蓮市區餐廳老闆說，以前小時候有見過這麼大朵的菇，記得當時1／3朵就要價3千多元，因菇肉幼嫩，味道清香、口感清甜爽口，現在的市價1斤可賣到1百元，鄭姓民眾發現的大菇，預估至少有高達7、8千元的價值。

餐廳老闆也分享其料理方式，建議切絲與嫩薑、辣椒快炒，或和排骨、雞肉搭配其他菇類、蔬菜燉煮熬湯等。若採收過量吃不完，也可川燙後瀝乾，分裝放入冷凍庫保存。

日前花蓮吉安鄉有民眾上山誤採集到有毒的「綠褶菇」，幸好警方及時攔阻民眾誤食毒菇意外，因有毒「綠褶菇」和無毒「雞肉絲菇」外觀相似，警方呼籲，民眾採集野菇時要小心確認，誤食可能會出現腸胃中毒症狀，嚴重的話還可能會喪命。

(中時 )