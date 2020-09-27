綠島馬拉松「大哥跑哪趣」27日歡樂開跑。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島鄉公所辦理的火燒島馬拉松，延續以往越獄路跑特色，以「大哥跑哪趣」為主題，27日創意開跑，今年還特別新增變裝組，有公館與綠島國小的孩子們穿著警察的裝扮，拿著水槍為選手沿路加油。

「砰!」槍聲一響，700位選手們歡樂起跑，從人權紀念園區起跑出發，逆時鐘繞行綠島1圈，近20公里的賽道上，每2公里就備有1個補給站，賽道旁，可愛的孩子們穿著警察制服，小小警察喊「敬禮」架式十足，還有「配槍」，他們以水槍朝天空灑水，說要幫選手降溫兼加油打氣。

綠島鄉公所表示，這次環島賽島一共12個補給站，即使離島資源有限，島上的居民們要以最大的熱情與誠意，歡迎遠道而來的跑者。

此外，綠島馬拉松除了有絕美海景地景、離島文創特色、在地熱情店家與志工外，更有完善的醫護團隊，跑友說，每年9月火燒島路跑賽事，已成為他們持續關注的賽事，更有跑友表示，已經連續8年都參與路跑，不曾缺席。

比賽成績出爐，全馬男子組由王源鋐稱王、女子組由劉素雅封后。

綠島鄉公所說，活動今年已邁入第9年，每年都佳評如潮，歡迎全國還沒有體驗過綠島馬拉松的跑者們，這一生一定要來跑一次火燒島，感受離島風情、熱情滿滿的創意賽事。

(中時 )